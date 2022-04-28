Son Dakika: Galatasaray'da seçimin iptali için başvuru yapıldı!
Galatasaray Kulübü, tedbir kararı bozulduğu için 30 Nisan Cumartesi günü olağanüstü seçimli genel kurul düzenleyecek. Ancak alınan bilgilere göre, kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun, seçimin iptali için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.
Galatasaray Kulübü hareketli saatler yaşıyor.
Galatasaray üyesi Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılı kulüpte seçimin 30 Nisan’da yapılmaması için İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu.
4. Hukuk Dairesi'nin, Galatasaray’daki seçimin yapılıp yapılmayacağını görüştüğü öğrenildi. Kararın kısa süre sonra Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) düşmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul ederek 23-30 Nisan’daki seçime konan tedbiri kaldırmıştı.
Ardından, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici, mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtıklarını duyurmuştu. Galatasaray Kulübü ise bir açıklama yayımlayarak açılan davanın mevcut seçim sürecine olumsuz bir etki etmeyeceğini belirtmişti.
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