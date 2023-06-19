Son dakika... Okan Kocuk, Samsunspor'a imza attı

Son dakika... Galatasaray'dan ayrılan Okan Kocuk, Samsunspor'a imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:04
Son dakika... Okan Kocuk, Samsunspor'a imza attı
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Galatasaray'dan ayrılan Okan Kocuk'un yeni takımı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Samsunspor, tecrübeli kaleciyle sözleşme imzalandığını açıkladı.

KARİYERİ

Bursaspor altyapısından yetişen Okan Kocuk, Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer olmuştu.

Başarılı eldiven geçen sezonunu da Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

29 KEZ FORMA GİYDİ

Okan Kocuk, 29 kez Galatasaray formasını giydi ve kalesinde 38 gol gördü. Deneyimli file bekçisi 7 kez de kalesini gole kapattı.


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