Son şampiyon Vakıfbank, lige iyi başladı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta maçında VakıfBank, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda karşılaştığı Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu VakıfBank forması giyen Marina Markova oldu. Hürrem Sultan lakaplı Rus smaçör mücadeleyi 26 sayıyla tamamladı.
Zeren Spor forması giyen Aleksandra Uzelac ise mücadeleyi 18 sayıyla tamamladı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Zeren Spor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva (Özlem Alkan, Ceren Önal, Gatina, Eylül Karadaş, Şeyma Ercan Küçükarslan, Mihajlovic, Janset Cemre Erkul)
VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Markova, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç, Selin Yener, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Ogbogu, Deniz Uyanık)
Setler: 23-25, 28-26, 19-25, 13-25