Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor liderliğini sürdürdü
Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta müsabakaları tamamlandı. Eyüpspor'u 3-0 yenerek puanını 10'a çıkaran Bodrumspor, liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış müsabakasında Manisa FK, deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenen Bodrumspor, puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
SONUÇLAR
Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Göztepe-Gençlerbirliği: 0-0
Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 4-1
Bodrumspor-Eyüpspor: 3-0
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-4
Pendikspor-Boluspor: 0-1
Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 2-1
Adanaspor-Altay: 1-1
Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-1
Yılport Samsunspor-Manisa FK: 0-1
PUAN DURUMU
Ligde 4. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O G B M A Y Av. Puan
1.BODRUMSPOR 4 3 1 0 12 5 7 10
2.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 3 3 0 0 5 1 4 9
3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 4 2 1 1 7 6 1 7
4.BOLUSPOR 4 2 1 1 4 3 1 7
5.PENDİKSPOR 4 2 1 1 3 2 1 7
6.EYÜPSPOR 4 2 1 1 5 6 -1 7
7.SAKARYASPOR 4 2 0 2 5 3 2 6
8.MANİSA FK 3 2 0 1 4 3 1 6
9.ÇAYKUR RİZESPOR 3 1 2 0 5 1 4 5
10.YILPORT SAMSUNSPOR 4 1 2 1 5 4 1 5
11.GENÇLERBİRLİĞİ 4 1 2 1 6 6 0 5
12.GÖZTEPE 4 1 2 1 3 3 0 5
13.ADANASPOR 4 0 4 0 6 6 0 4
14.TUZLASPOR 4 1 1 2 5 6 -1 4
15.ERZURUMSPOR FK 4 0 3 1 4 7 -3 3
16.ALTINORDU 3 0 2 1 4 6 -2 2
17.ALTAŞ DENİZLİSPOR 4 0 1 3 2 5 -3 1
18.ALTAY 4 0 1 3 2 7 -5 1
19.YENİ MALATYASPOR 4 0 1 3 4 11 -7 1
5. HAFTA
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
9 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)
10 Eylül Cumartesi:
16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya Atatürk)
11 Eylül Pazar:
16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)
16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)
20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)
12 Eylül Pazartesi:
20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
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