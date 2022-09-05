Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor liderliğini sürdürdü

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta müsabakaları tamamlandı. Eyüpspor'u 3-0 yenerek puanını 10'a çıkaran Bodrumspor, liderliğini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 23:22
Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor liderliğini sürdürdü
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Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış müsabakasında Manisa FK, deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenen Bodrumspor, puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe-Gençlerbirliği: 0-0

Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 4-1

Bodrumspor-Eyüpspor: 3-0

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-4

Pendikspor-Boluspor: 0-1

Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 2-1

Adanaspor-Altay: 1-1

Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-1

Yılport Samsunspor-Manisa FK: 0-1

PUAN DURUMU

Ligde 4. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan

1.BODRUMSPOR 4 3 1 0 12 5 7 10

2.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 3 3 0 0 5 1 4 9

3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 4 2 1 1 7 6 1 7

4.BOLUSPOR 4 2 1 1 4 3 1 7

5.PENDİKSPOR 4 2 1 1 3 2 1 7

6.EYÜPSPOR 4 2 1 1 5 6 -1 7

7.SAKARYASPOR 4 2 0 2 5 3 2 6

8.MANİSA FK 3 2 0 1 4 3 1 6

9.ÇAYKUR RİZESPOR 3 1 2 0 5 1 4 5

10.YILPORT SAMSUNSPOR 4 1 2 1 5 4 1 5

11.GENÇLERBİRLİĞİ 4 1 2 1 6 6 0 5

12.GÖZTEPE 4 1 2 1 3 3 0 5

13.ADANASPOR 4 0 4 0 6 6 0 4

14.TUZLASPOR 4 1 1 2 5 6 -1 4

15.ERZURUMSPOR FK 4 0 3 1 4 7 -3 3

16.ALTINORDU 3 0 2 1 4 6 -2 2

17.ALTAŞ DENİZLİSPOR 4 0 1 3 2 5 -3 1

18.ALTAY 4 0 1 3 2 7 -5 1

19.YENİ MALATYASPOR 4 0 1 3 4 11 -7 1

5. HAFTA

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

10 Eylül Cumartesi:

16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya Atatürk)

11 Eylül Pazar:

16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Eylül Pazartesi:

20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


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