Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 20:16
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı!
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Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı yeniden kadrosuna kattı.

Bordo-mavili ekip, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" ifadeleriyle transferi resmen açıkladı.

Bu sezon 4 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 202 dakika forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren milli futbolcu, Rusya Ligi'nde 10 maçta 8 gollük katkı sağladı.


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