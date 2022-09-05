Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı ile sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı yeniden kadrosuna kattı.
Bordo-mavili ekip, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" ifadeleriyle transferi resmen açıkladı.
Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla. @yaziciyusuf97 pic.twitter.com/pCgQLkqaGv— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 5, 2022
Bu sezon 4 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 202 dakika forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren milli futbolcu, Rusya Ligi'nde 10 maçta 8 gollük katkı sağladı.
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