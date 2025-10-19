Spor yazarları, Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını kaleme aldı: 'Bu takıma şapka çıkarılmalı'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Spor yazarları Rizespor - Trabzonspor maçını değerlendirdi.

"BU TAKIMA ŞAPKA ÇIKARILMALI"

İskender Günen: Trabzonspor'un orta alanda farkı yaratabilecek oyuncusu Oulai... Top saklama becerisi, öne oynama düşüncesi ve de dribbling özelliği üst düzeyde bir isim... Önde sorunların başında top saklama becerisi olmayan oyuncu eksikliği var. Nwakaeme gibi bir oyuncu eksikliği hissedilmekte. Çünkü öne giden her topta kayıplar yaşandığı anda sorunlar ortaya çıkmakta. Maçın özellikle ikinci yarısında 2-1'den sonra Rizespor'un ortaya koyduğu direncin en önemli sebeplerinden birisi bu.

Trabzonspor'un bugün geldiği nokta ve de aldığı puanları saygıyla değerlendirmek gerekir. Çünkü bu kadar genç oyuncuların bir takım içerisinde olduğu ve de kenardan gelebilecek yeterli oyuncuların olmadığı bir takım olan Trabzonspor'a şapka çıkarmak lazım... (Sabah)

"İLK YİRMİ DAKİKA YETTİ TRABZONSPOR’A…"

Aksal Yavuz: İlk otuz dakikayı izleyenler, Trabzonspor’un Rize’den üç puanı elini kollunu sallaya sallaya alacağını hatta farka koşabileceğini bir kenara not düşmüştür ancak, Savic’in inanılmaz geri pası ev sahibi takıma kalan dakikalar adına adeta can suyu oldu! Yeşil-mavili oyuncular, Savic’in ikram golü sonrası hem moral buldular hem de oynama iştahları artmış oldu.

Trabzonspor genç bir takım, oyuncuların maçların bazı bölümlerinde kırılganlık yaşamaları doğal, zaman zaman inişli çıkışlı grafik sergilemeleri de bu yüzdendir. Fatih Karagümrük maçı da onlardan biriydi.

Bir gerçek var ise, o da her geçen hafta Trabzonspor’un üstüne koyarak devam etmesi. Bu da gelecek yıllar adına önemli gelişme. Trabzonsporluların genç takımlarına sahip çıkmaları, desteklemeleri hem Trabzonspor’un gelişimini hızlandıracaktır hem de Fatih Tekke’nin işini kolaylaştıracaktır. (Milliyet)

"FATİH TEKKE SON 70 DAKİKAYI DOĞRU ANALİZ ETMELİ!"

Koray Durkal: Sezonun en çok koşan en enerjik takımı Trabzonspor, Rizespor deplasmanına da aynı hüviyetle çıkarak ilk 20 dakikada skoru 2-0’a taşımayı başardı. Bu bölümden sonra oyunda tempoyu düşüren Trabzonspor, 27’de kalesinde golü gördü. Bu gol sonrası maçın gidişatı tamamen değişti.

Özellikle Fatih Tekke’nin değişiklikleri Trabzonspor’un oyununu daha da geriye götürdü. Ritmini bulmuş bir takımın değişiklikler sonrası geceyle gündüz kadar farklı bir hale bürünmesinin izahı gerçekten zor.

Fatih Tekke ilk 20 dakikada iyi futbol ve 2 golden sonraki 75 dakikayı doğru analiz etmeli. O zaman kazanılan 3 puan çok daha değerli olacaktır. (Hürriyet)

"ÜÇ PUANA EVET FUTBOLA HAYIR"

Cemal Ersen: Trabzonspor’un takım olma yolunda eşik atlamasını sağlayacak önemli bir sınavdı Rizespor maçı. Bence futbol olarak atlayamadı ama zirvedeki yerini korudu.

Bordo-mavililer ilk 20 dakikada iki farklı öne geçmesine rağmen, affedilmez hatalar zinciri sonrası yere düşen rakibine el verdi adeta.

Kaptan Savic’in kariyerini tartışacak değilim, Lakin bu seviyedeki bir oyuncunun umursamaz ve sorumsuz davranmasını kabul edemem. Rakibin golünde o geri pası atarken nasıl bir ruh hali içinde olduğunu merak ediyorum. Fazla öz güven fiyaka bozuyor.

Fatih Tekke’nin üç puanı cebine koyduktan sonra önce taktik anlayışını, sonra rakiplerin agresif oyun tarzına karşı alması gereken önlemleri gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Üç puana evet, oyuna hayır. (Milliyet)