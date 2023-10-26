Fenerbahçe'nin önünde kimse duramıyor! Seri devam ediyor... Fenerbahçe 3-1 Ludogorets

Yayınlanma: 26.10.2023 - 19:15

Güncelleme: 26.10.2023 - 21:44

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Ludogorets ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki maçı Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Michy Batshuayi ile 52. dakikada ve 90+3. dakikada Miha Zajc attı. Ludogorets'in golünü ise 65. dakikada Rodrigo Becao (Kendi kalesine) attı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte grupta 3'te 3 yaptı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 9 maçtan da galibiyetle ayrılırken, toplam galibiyet serisini 18 maça çıkardı.

İsmail Kartal'ın ekibi bu sonuçla birlikte H Grubu'nda 9 puana yükseldi. Ludogorets, 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki haftasında 9 Kasım'da Fenerbahçe, Ludogorets deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, ligde ise hafta sonunda Pendikspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets

90' GOOOL | Miha Zajc ile fark yeniden ikiye çıktı. Sol kanatta Cengiz'n pasında topla buluşan Szymanski çalımını attı ve ceza sahası dışındaki Zajc'a pasını verdi. Zajc'da düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

82' Ludogorets gole çok yaklaştı bir anda topla beraber hızlanan Bernard Tekpetey ceza sahası içine girdi ve vuruşunu yaptı ancak İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.

79' SARI KART | Miguel Crespo rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

75' SARI KART | Jakub Piotrowski, Crespo'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

65' GOL | Ludogorets, Rodrigo Becao'nun kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Kullanılan köşe vuruşunda Pedrinho'nun vuruşunda Becao topu uzaklaştırmak istedi ancak top ağlara gitti.

56' SARI KART | Becao, Rwan Seco'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

52' GOOOL | Miha Zajc ile fark ikiye çıktı. Oosterwolde'nin sol kanattan çevirdiği topta Batshuayi topa vuramadı ancak savunmadan seken top Zajc'ın önünde kaldı ve vuruşunda topu ağlara yolladı.

50' SARI KART | Djiku, Bernard Tekpetey'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

49' Fenerbahçe gole yaklaştı. Zajc'ın kullandığı serbest vuruşta Crespo'nun kafa vuruşu kaleci Simon Sluga'da kaldı.

48' SARI KART | Bernard Tekpetey, Oosterwolde'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

44' SARI KART | Ludogorets'te, Pedrinho hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

42' GOOOL | Michy Batshuayi ile Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Fred'in getirdiği topta savunmadan seken top Michy Batshuayi'nin önüne düştü. Michy Batshuayi'de düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

39' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi ancak Oosterwolde'nin ortasında Batshuayi'nin kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

37' Fenerbahçe çok etkili geldi. Sağ kanattan topla buluşan Osayi'nin ortasında Tadic'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

31' Ludogorets sağ kanattan gelmek istedi ancak Claude Goncalves topun kontrolünü sağlayamadı. Fenerbahçe taç atışı kullanacak.

26' Fenerbahçe sağ kanattan çok etkili geldi. Michy Batshuayi'nin pasında topla buluşan Fred'in şutunda kaleci topu çıkardı.

15' Fenerbahçe sol kanattan etkili gelmek istedi ancak Tadic'in pası Kent ile buluşmadan önce savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

9' Fenerbahçe kazandığı köşe vuruşunu hızlı kullandı. Tadic gelen ortaya kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.