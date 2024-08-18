Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho sadece izledi'

Yayınlanma: 18.08.2024 - 10:30

Güncelleme: 18.08.2024 - 10:30

Fenerbahçe, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı ve ilk puan kaybını yaşadı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Ali Koç’un futbol takımını şampiyon yapma çabaları bir kez daha sonuçsuz kalır mı diye düşünmeye başlamadım değil. 7 yılda gelen futbolcuları, teknik direktörleri sayarken artık karıştırıyorum. Kimler geldi kimler geçti. Her defasında hüsran ve hayal kırıklığı. Ligden öte 15 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyiş. Sıkıntı büyük! Bir diğer husus Fenerbahçe sadece Ferdi ile Fred’e bağlı kalmamalı. Ferdi gidecek gibi. Lille maçı sonrası stat dışında homurdanmaları fazlasıyla duydum. Mourinho, başkan Ali Koç’un son umudu. Hoca ülkemize çabuk adapte oldu. Lille maçını konuşacağına Okan Buruk’a atıfta bulunması beni şaşırttı. Şimdiden söylüyorum; Kadıköy’de 6. hafta oynanacak G.Saray derbisi ileriyi görme adına çok şeye gebe.

Portekizli hoca, Göztepe karşısına önemli bir taktik değişiklikle çıkıp 4-4-2’ye geçti. Dzeko ile Nesyri aynı anda sahadaydı, uzun zaman sonra Becao stopere geçti. Göztepe’nin iptal edilen golü tartışıldı ama bence faul vardı ve karar doğruydu. F.Bahçe, Dzeko ve Nesyri’nin gollerine kadar hiçbir şey oynamadı desem yanlış olmaz. Skor birden 2-0 olunca zorlu İzmir deplasmanında Sarı-Lacivertliler sadece soluk aldı. İkinci yarının başındaki birkaç pozisyon dışında F.Bahçe’nin sahada olumlu bir yanını görmedim. Göztepe 2-1’i buldu, peşine Livakovic kritik 2 kurtarış yaptı. İzmir ekibi, dakikalardır “Geliyorum” diyen golünü 90+5’te atıp 2-2 yaptı. Mourinho da sadece izledi! F.Bahçe bu futbolla zor!" (Cumhuriyet)

"GÖZTEPE SON YARIM SAATTE 1 PUANI HAK ETTİ"

Uğur Meleke: "F.Bahçe ilk yarının uzatmalarında 2-0’ı buldu ama özellikle 60’tan sonra oyunun kontrolünü ev sahibi Göztepe’ye bıraktı. Stoilov ikinci devrede Tijanic ve Juan’ı oyuna sokarak ön tarafta kaliteyi artırdı, 68’de gelen duran top golü sonrası da atak sürekliliği sağladılar. Peş peşe duran top fırsatları yakaladılar. Ve oyunu rakip yarı alana yığmanın ödülünü hak ettikleri 1 puanla aldılar. Mourinho ise son çeyrekte takımının mahkum oyununu kabullendi, tutucu değişiklikleriyle de yağ sürdü Stoilov’un ekmeğine. Göztepe genç bir takım. Dün 23 yaş altı 5 oyuncuyla başladılar. İlk 11’lerinde 5 de yeni transfer vardı. Stoilov’un organize bir ekip yaratması için elbette zamana ihtiyacı var. Ancak dün özellikle son yarım saatte verdikleri sinyaller çok ama çok olumlu." (Hürriyet)

"HOCA DERSİNİ ALDI"

Halil Özer: "Bu maç baştan sona kadar Mou’ya yazar. Hadi ilk yarı çift forveti anlamak bir yere kadar. Ama farklı önde olmana rağmen oyunu tutmak için hiçbir doğru hamle yapmadı.

İrfan Can’ı kulübede tuttu. Ferdi belli ki bırakmış. Transferini düşünüyor. Adam bir yerde de haklı. Tekmeye kafa koymaz. Nitekim öyle oldu.

Sanki hoca bu ligi biraz küçümsüyor gibi. Ben hallederim havasında. Ama öyle olmuyor işte. En azından dersini erken aldı." (Milliyet)

"ANLAT BAKALIM MOURİNHO"

Faik Çetiner: "Son 20 dakikada ev sahibi Koray’la golü bulunca maça heyecan geldi. Bitime 15 dakika kala Fenerbahçe’de Osayi ve Maximin çıktı, yerlerine Mert Müldür ve Ferdi girdi. Niye? Ferdi girecekse devrede niye girmedi? İrfan Can Kahveci, dökülen Tadiç’in yerine niye şans bulamadı? Fenerbahçe maçı kazanıyorum derken uzatma dakikalarında yediği golle adeta intihar etti. Bu beraberliğin izahı yok. Varsa da onu Portekizli hoca anlatacak. Anlat bakalım Mourinho..." (Fanatik)