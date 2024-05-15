Sultanlar ilk maçında
Dünya 1 numarası ve Milletler Ligi’nin son şampiyonu Filenin Sultanları sezonu bugün Antalya’da açıyor.
Paris Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan Ay-Yıldızlılar, Milletler Ligi’nin birinci etabında saat 20.00’de Japonya ile karşılaşacak. Mücadeleyi Trt Spor Yıldız naklen yayımlayacak.
Sultanlar grubunda ayrıca Hollanda, İtalya ve Fransa’yla mücadele edecek. Milletler Ligi’nin ikinci haftası 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftası 11-16 Haziran’da Çin’de oynanacak. 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sıradaki takımlar, finallerde yer alacak.
Millilerde sakatlığı bulunan kaptan Eda Erdem bu maç döneminde kadroda yok.
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