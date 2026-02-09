Super Bowl LX'te şampiyon Seattle Seahawks

Seattle Seahawks, 60. Super Bowl finalinde, Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda oynanan maçta New England Patriots'ı 29-13 mağlup etti.

Karşılaşmaya, Seattle Seahawks'ın savunması damga vurdu.

New England Patriots'ın quarterback'i (oyun kurucusu) Drake Maye, Seattle Seahawks tarafından altı kez topu elinden çıkaramadan yere düşürüldü veya etkisiz hale getirildi.

Karşılaşmanın ilk touchdown'ı (bir oyuncunun topla birlikte rakip takımın uç bölgesine girmesi veya orada pas yakalaması) ancak dördüncü çeyrekte geldi.

AJ Barner, Maye'in fumble'ı (topa sahip olan oyuncunun yere düşmeden veya oyun durmadan önce topun kontrolünü kaybederek düşürmesi veya kaptırması) sonrası Sam Darnold'ın pasını yakalayarak skoru 19-0 yaptı.

Jason Myers, Seahawks adına beş field goal'la (hücum takımının topu kale direklerinin arasından ve üstünden ayakla vurarak geçirmesiyle elde edilen 3 puanlık sayı) Super Bowl rekoru kırdı.

Mack Hollins'in 32 metrelik touchdown'ı, Patriots'a az de olsa geri dönüş umudu verse de; Seattle savunması Maye'in iki pasını interception (hücum takımı oyun kurucusunun attığı ileri pasın, hedeflenen oyuncu yerine savunma takımı oyuncusu tarafından havada yakalanması ve kontrol altına alınması) ile durdurdu.

Bunlardan birinin touchdown'a dönmesi, Seattle Seahawks'ın zaferini perçinledi.

Seattle Seahawks böylece tarihinde ikinci kez Super Bowl şampiyonu oldu.

Seahawks'tan Kenneth Walker, maçın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Kenneth Walker yaklaşık 124 metrelik koşusuyla bu kategoride Super Bowl'da son 28 yılın en uzun mesafesine imza attı.

Walker ayrıca 1998'den bu yana Super Bowl'da MVP seçilen ilk running back (hücum takımında yer alan ve temel görevi quarterback'ten aldığı topu koşarak ileri taşımak olan oyuncu) oldu.