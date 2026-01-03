Süper Kupa'da yarı final maçlarının hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Süper Kupa'da Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçları oynanacak. Kazanan takımlar Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor, 6 Ocak Salı günü ise Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşacak. Her iki mücadele de 20.30'da başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Kupa yarı finalinde görev alacak hakemler şöyle: