Yeni takımına imzayı attı... Galatasaray'a transferde kötü haber!

Almanya Bundesliga 2’de Holstein Kiel, ara transfer dönemindeki ilk imzasını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Umut Tohumcu’yla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Orta sahamızı Hoffenheim'dan Umut Tohumcu ile güçlendirdik. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 8 numaralı formayı giyecek ve ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak" ifadeleri yer aldı.

Moin, Umut Tohumcu! 👋🏼



Wir verstärken unser Mittelfeld mit Umut Tohumcu von der TSG Hoffenheim. Der 21-jährige zentrale Offensivspieler erhält die 8️⃣ und schließt sich unseren Störchen vorerst auf Leihbasis an.



Zur Transfermeldung ⏩ https://t.co/lI2Tl4F02g

_#KielAhoi pic.twitter.com/HI4PLCqoGW — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) January 2, 2026

Genç futbolcu, ara transfer dönemi için Galatasaray’ın da gündemine gelmişti. Bu sezon Hoffenheim’da 8 maça çıkan Umut Tohumcu, bu mücadelelerde 1 asist kaydetti.

Futbola Almanya'da Offenburg altyapısında başlayan Umut Tohumcu, sonrasında Freiburg forması giymiş ve 2017'de Hoffenheim'a transfer olmuştu.