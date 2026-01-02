Yeni takımına imzayı attı... Galatasaray'a transferde kötü haber!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.01.2026 17:14:00
Bundesliga 2 takımlarından Holstein Kiel, Umut Tohumcu’yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcu, Galatasaray’ın da ara transfer için gündemine gelmişti.

Almanya Bundesliga 2’de Holstein Kiel, ara transfer dönemindeki ilk imzasını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Umut Tohumcu’yla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Orta sahamızı Hoffenheim'dan Umut Tohumcu ile güçlendirdik. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 8 numaralı formayı giyecek ve ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak" ifadeleri yer aldı.

 

Genç futbolcu, ara transfer dönemi için Galatasaray’ın da gündemine gelmişti. Bu sezon Hoffenheim’da 8 maça çıkan Umut Tohumcu, bu mücadelelerde 1 asist kaydetti.

Futbola Almanya'da Offenburg altyapısında başlayan Umut Tohumcu, sonrasında Freiburg forması giymiş ve 2017'de Hoffenheim'a transfer olmuştu.

