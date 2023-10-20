Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa mücadelesi 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Heyecanlı ve çekişmeli bir maç olacak" dedi. TFF de 30 Aralık ve Suudi Arabistan'ı doğruladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçının tarihi ve yeri netlik kazandı. İki ezeli rakip arasındaki mücadele, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Riyad Sezonu etkinlikleri çerçevesinde oynanacak.
Riyad Sezonu ayrıca, iki takım arasındaki maçın sponsorluğunu da üstlenecek.
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var" dedi.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki mücadele öncesinde bir Türk sanatçının da katılacağı bir dizi etkinlik düzenlenecek.
TFF'DEN AÇIKLAMA
TFF de Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da düzenleneceğini doğruladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz'
- Adalet bakanına açık mektup
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Bahçede buldu: 47,6 milyon TL değerinde!
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- Otoyolda büyük kaza
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Elif Akkuş için hastaneye gözdağı
- Öğretim üyesine tutuklama kararı
- Gram altında yeni dönem: Artık zorunlu olacak