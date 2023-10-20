Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 22:24

Güncelleme: 20.10.2023 - 22:24

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçının tarihi ve yeri netlik kazandı. İki ezeli rakip arasındaki mücadele, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Riyad Sezonu etkinlikleri çerçevesinde oynanacak.

Riyad Sezonu ayrıca, iki takım arasındaki maçın sponsorluğunu da üstlenecek.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki mücadele öncesinde bir Türk sanatçının da katılacağı bir dizi etkinlik düzenlenecek.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF de Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da düzenleneceğini doğruladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."