Süper Kupa'da yaşananlar Avrupa basınında: 'Türkiye'de skandal'

Yayınlanma: 07.04.2024 - 23:24

Güncelleme: 07.04.2024 - 23:33

Galatasaray'a karşı oynadığı Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, mücadelenin 2. dakikasında sahadan çekildi. Sarı-lacivertlilerin bu protestosu Avrupa'da manşet oldu.

'TÜRKİYE'DE SKANDAL'

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesini manşete taşıyan Marca, "Türkiye'de skandal: Fenerbahçe protesto için bir dakika sonra Süper Kupa'dan çekildi" ifadelerini kullandı.

İngiltere basınından Mirror ise "Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19'larla maça başlayıp sahayı terk etmesinden bir dakika sonra Türkiye Süper Kupa'yı kazandı" yazdı.

'PROTESTO AMACIYLA SAHAYI TERK ETTİ'

The Sun, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında saha çekilmesiyle ilgili olarak, "Fenerbahçeli futbolcular protesto amacıyla sahayı terk etti. Bu hareket Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto amaçlıydı" ifadelerini kullanarak okuyucularına duyurdu.

Daily Star ise okuyucularına Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesini "Fenerbahce genç takımı Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı 1 dakika sonra sahayı terk etti" şeklinde duyurdu.