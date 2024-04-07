Süper Kupa'da yaşananlar Avrupa basınında: 'Türkiye'de skandal'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Dış basın Fenerbahçe'nin protestosunu manşetlerine taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 23:24
Süper Kupa'da yaşananlar Avrupa basınında: 'Türkiye'de skandal'
Abone Ol google-news

Galatasaray'a karşı oynadığı Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, mücadelenin 2. dakikasında sahadan çekildi. Sarı-lacivertlilerin bu protestosu Avrupa'da manşet oldu.

'TÜRKİYE'DE SKANDAL'

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesini manşete taşıyan Marca, "Türkiye'de skandal: Fenerbahçe protesto için bir dakika sonra Süper Kupa'dan çekildi" ifadelerini kullandı.

İngiltere basınından Mirror ise "Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19'larla maça başlayıp sahayı terk etmesinden bir dakika sonra Türkiye Süper Kupa'yı kazandı" yazdı.

'PROTESTO AMACIYLA SAHAYI TERK ETTİ'

The Sun, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında saha çekilmesiyle ilgili olarak, "Fenerbahçeli futbolcular protesto amacıyla sahayı terk etti. Bu hareket Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto amaçlıydı" ifadelerini kullanarak okuyucularına duyurdu.

Daily Star ise okuyucularına Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesini "Fenerbahce genç takımı Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı 1 dakika sonra sahayı terk etti" şeklinde duyurdu.


fenerbahçe haberleri galatasaray haberleri Süper Kupa haberleri

İlgili Haberler

Çekilme kararı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan paylaşım

Çekilme kararı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan paylaşım
Fenerbahçe'den çekilme kararının ardından ilk açıklama: 'Dik durmaya devam edeceğiz'

Fenerbahçe'den çekilme kararının ardından ilk açıklama: 'Dik durmaya devam edeceğiz'
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'nin çekilme kararı sonrası açıklama: 'Dünyaya rezil olduk'

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'nin çekilme kararı sonrası açıklama: 'Dünyaya rezil olduk'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'den Hatay kararına tepki: 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'

CHP'den Hatay kararına tepki: 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'
Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!

Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!
Eski danışmanı Murat İde'den Meral Akşener'in 'hırsız' çıkışına sert tepki: 'Bu hırsızlığa niye ortak oldun...'

Eski danışmanı Murat İde'den Meral Akşener'in 'hırsız' çıkışına sert tepki: 'Bu hırsızlığa niye ortak oldun...'
Süper Kupa’da skandal görüntüler: Fenerbahçe sahadan çekildi!

Süper Kupa’da skandal görüntüler: Fenerbahçe sahadan çekildi!
Belediye YRP'den AKP'ye geçti: Eylemlerde 14 kişi gözaltına alındı

Belediye YRP'den AKP'ye geçti: Eylemlerde 14 kişi gözaltına alındı
Pertek’te belediye AKP’ye geçti: Kemal Kılıçdaroğlu ismi feribottan kaldırıldı!

Pertek’te belediye AKP’ye geçti: Kemal Kılıçdaroğlu ismi feribottan kaldırıldı!
Diyarbakır'da skandal görüntüler... Uzman çavuşları kamyon kasasında disipline sevk ettiler!

Diyarbakır'da skandal görüntüler... Uzman çavuşları kamyon kasasında disipline sevk ettiler!
Ünlü şarkıcı Lara Fabian, İstanbul’da sahne alacak!

Ünlü şarkıcı Lara Fabian, İstanbul’da sahne alacak!