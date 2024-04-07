Çekilme kararı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan paylaşım

Fenerbahçeli futbolcular, U19 takımının Süper Kupa maçından çekilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 22:20
Çekilme kararı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan paylaşım
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Fenerbahçe U19 takımı, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçının ilk dakikalarında sahadan çekildi.

Fenerbahçe U19 takımının maçı terk etmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti.

Yaşananlar sonrası Fenerbahçeli futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlar şu şekilde: 

 


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