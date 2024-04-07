Çekilme kararı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan paylaşım
Fenerbahçeli futbolcular, U19 takımının Süper Kupa maçından çekilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
Fenerbahçe U19 takımı, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçının ilk dakikalarında sahadan çekildi.
Fenerbahçe U19 takımının maçı terk etmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti.
Yaşananlar sonrası Fenerbahçeli futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.
Paylaşımlar şu şekilde:
İYİ Kİ FENERBAHÇE ???? pic.twitter.com/8zaPbHnf1b— Mert Hakan Yandaş (@MHYandas) April 7, 2024
April 7, 2024
April 7, 2024
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