Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakem'ini (VAR) açıkladı.
TFF, 5 Ocak günü Katar'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçının hakemlerini açıkladı.
Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler'in yöneteceği belirtilirken yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil'in yapacağı duyuruldu. Maçtaki dördüncü hakemlik görevini Atilla Karaoğlan üstlenirken Erkan Özdamar'ın VAR koltuğuna oturacağı öğrenildi.
Karşılaşmada Özgüç Türkalp ve Erdinç Sezertam'ın ise AVAR olarak görev alacağı kaydedildi.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' kararı
- Benzin, mazotun ardından bir zam daha
- Koronavirüsün sonu için tarih verildi!
- Erdal Özyağcılar'dan üzen haber
- Tütüncü yolcu Yiğit Bulut mu?
- Okuyan ve Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
- Demirören ve 5 şirketin döviz oyunu
- Erdoğan'a çok sert emekli maaşı tepkisi
- Sigaraya büyük zam!