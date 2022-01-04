Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakem'ini (VAR) açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 23:03
Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu
Abone Ol google-news

TFF, 5 Ocak günü Katar'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçının hakemlerini açıkladı.

Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler'in yöneteceği belirtilirken yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil'in yapacağı duyuruldu. Maçtaki dördüncü hakemlik görevini Atilla Karaoğlan üstlenirken Erkan Özdamar'ın VAR koltuğuna oturacağı öğrenildi.

Karşılaşmada Özgüç Türkalp ve Erdinç Sezertam'ın ise AVAR olarak görev alacağı kaydedildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler