Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu

04 Ocak 2022 Salı, 23:03

TFF, 5 Ocak günü Katar'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçının hakemlerini açıkladı.

Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler'in yöneteceği belirtilirken yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil'in yapacağı duyuruldu. Maçtaki dördüncü hakemlik görevini Atilla Karaoğlan üstlenirken Erkan Özdamar'ın VAR koltuğuna oturacağı öğrenildi.

Karşılaşmada Özgüç Türkalp ve Erdinç Sezertam'ın ise AVAR olarak görev alacağı kaydedildi.