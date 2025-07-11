Süper Lig'de iki haftalık program açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 hafta programı açıklandı.
Süper Lig'de sezonun açılış maçında 8 Ağustos'ta Gaziantep FK ile Galatasaray karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
İşte program:
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Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 hafta programı açıklandı.
Süper Lig'de sezonun açılış maçında 8 Ağustos'ta Gaziantep FK ile Galatasaray karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
İşte program: