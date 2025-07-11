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Süper Lig'de iki haftalık program açıklandı

Süper Lig'de iki haftalık program açıklandı

11.07.2025 16:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'de iki haftalık program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 hafta programı açıklandı.

Süper Lig'de sezonun açılış maçında 8 Ağustos'ta Gaziantep FK ile Galatasaray karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

İşte program:

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İlgili Konular: #TFF #süper lig

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