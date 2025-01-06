Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 20:10

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası sona erdi. Galatasaray evinde Göztepe'yi 2-1 yenerken, Fenerbahçe aynı skorla Hatayspor'u mağlup etti. Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise Karadeniz derbisinde Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu biten haftanın ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe'nin Hatayspor'u mağlup ettiği maçta sarı lacivertlilerin son dakikalarda kazandığı penaltıdaki VAR kayıtları yayınlandı.

İşte 18. haftanın VAR kayıtları:

 


Etiketler: #TFF #fenerbahçe #VAR Kayıtları

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