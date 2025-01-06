Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 20:10

Güncelleme: 06.01.2025 - 20:11

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası sona erdi. Galatasaray evinde Göztepe'yi 2-1 yenerken, Fenerbahçe aynı skorla Hatayspor'u mağlup etti. Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise Karadeniz derbisinde Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu biten haftanın ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe'nin Hatayspor'u mağlup ettiği maçta sarı lacivertlilerin son dakikalarda kazandığı penaltıdaki VAR kayıtları yayınlandı.

İşte 18. haftanın VAR kayıtları: