Galatasaray maçındaki kararlara tepki göstermişlerdi: Göztepe'den TFF çıkarması!
Göztepe, Galatasaray maçındaki hakem hataları sonrası TFF'yi ziyaret ederek adil yönetim ve VAR sistemindeki aksaklıkları gündeme getirdi.
Süper Lig'de 2-1 mağlup olduğu Galatasaray deplasmanında aleyhine verilen ve verilmeyen penaltı kararlarına isyan eden Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti.
Göztepe'de Türk futbolunun ilk yabancı kulüp başkanı olan Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil ile kurmaylar TFF'nin Riva'daki merkezinde Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla bir araya geldi. Ziyarette hakem hataları, maçlarda daha adil yönetim sağlanması, VAR sistemindeki aksaklıklar ve yabancı hakem konusu konuşuldu.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "En büyük amacım Rasmus Ankersen'i TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tanıtmaktı. Türkiye'nin ilk yabancı başkanıyla TFF başkanını tanıştırdım. Bizim için toplantı son derece olumlu geçti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da bizim söylediklerimizin hepsine katıldı. Ankersen de Türk futboluyla ilgili tespitlerini anlattı. Ben de Türk futbolunun gelişimi için neler yapabiliriz, nasıl bir üst seviyeye çıkabilirizi konuştum. Son derece olumlu bir toplantıydı" dedi.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu da Göztepe'nin ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, "Göztepe A.Ş. Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve gündemdeki konular hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile Göztepe CEO'su Kerem Ertan ve Sportif Direktörü Ivan Mance de yer aldı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen'e A Milli Takım forması takdim etti" denildi.
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