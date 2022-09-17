Süper Lig'de Adana Demirspor, Antalyaspor'u 3 golle geçti!
Süper Lig'de Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Younes Belhanda, 75. dakikada Gulbrandsen ve 84. dakikada Assombalonga kaydetti.
Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, 47. saniyede sezonun en erken golünü attı.
ANTALYA'DA 3 KIRMIZI KART
Antalyaspor'da 8. dakikada Soner Aydoğdu kırmızı kart görürken, 61. dakikada Nakajima, oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Adana Demirspor'da ise Rakitskiy 39. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Alınan bu sonucun ardında Adana Demirspor puanını 16'ya yükseltti. Akdeniz ekibi Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada averajla liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise 6 puanda kalarak kötü gidişatını sürdürdü.
Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Antalyaspor ise haftayı bay geçecek.
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