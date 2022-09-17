Süper Lig'de Kasımpaşa, Ümraniyespor'u 2 golle geçti!
Süper Lig'de Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ve 84. dakikada Stephane Bahoken kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 90+9. dakikada Antonio Mrsic'ten geldi.
RECEP UÇAR KIRMIZI KART GÖRDÜ
Öte yandan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, karşılaşmanın uzatma anlarında hakeme itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 9'a yükseltti. Ümraniyespor, 2 puanda kaldı.
Milli aradan sonra Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ümraniyespor, Konyaspor deplasmanına gidecek.
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