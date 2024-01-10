Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 18:19
Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, takımların harcama limitleri şöyle:



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