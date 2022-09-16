Süper Lig'de Kayserispor, Hatayspor'u 4 golle geçti!

16 Eylül 2022 Cuma, 22:33

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Kayserispor oldu.

Kayserispor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Bernard Mensah (penaltı), 44. dakikada Miguel Cardoso, 87. dakikada Andrea Bertolacci ve 90. dakikada Mario Gavranovic (penaltı) kaydetti.

HATAYSPOR 10 KİŞİ KALDI

Hatayspor'da Simon Falette 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor bu galibiyetin ardından puanını 12'ye yükseltti. Serkan Özbalta'nın başında olduğu Hatayspor henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanla haftayı kapattı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Hatayspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yukatel Kayserispor, Trabzonspor'u ağırlayacak.