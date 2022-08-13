Süper Lig'de Kayserispor, İstanbulspor'u tek golle geçti!

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 21:23

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor, puanını 3 yaptı İstanbulspor ise 2 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.