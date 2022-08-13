Süper Lig'de Kayserispor, İstanbulspor'u tek golle geçti!
Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbulspor'u kendi evinde ağırlayan Kayserispor, karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.
Bu sonucun ardından Kayserispor, puanını 3 yaptı İstanbulspor ise 2 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- Yeni skandal polislik sınavı mı?
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Resmi Gazete'de yayımlandı
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- 'Sapasağlam girdi, bayrağa sarılı tabutla çıktı'
- Vali Davut Gül iterek engelledi!
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'