Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 2, Spor Toto 1. Lig'de ise ilk hafta maçları yapılacak.
Spor Toto Süper Lig'e ikinci hafta maçlarıyla devam edilirken, Spor Toto 1. Lig'de sezon tek maçla açılacak.
Süper Lig'de ikinci hafta, bu akşam saat 21.00'de başlayacak Trabsonspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla açılacak. 1. Lig'de ise sezonun ilk maçı aynı saatte Altay ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak.
Liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
SÜPER LİG
Bugün:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
Yarın:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
1. LİG
Bugün:
21.00 Altay-Yılport Samsunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
Yarın:
17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)
19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)
21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)
21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor (Eyüp)
14 Ağustos Pazar:
17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)
20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)
15 Ağustos Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)
21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
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