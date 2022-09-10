Süper Lig'de Konyaspor, Hatayspor'u tek golle geçti!
Süper Lig'de Konyaspor, kendi stadındaki zemin bakımı nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Konyaspor Stadyumu'ndaki zemin bakımı nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada İlhan Palut'un öğrencilerine galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Bruno Paz kaydetti.
BU SEZON GOL YEMEDİ
Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde arka arkaya 4. galibiyetini aldı ve puanını 14'e yükseltti. Ligde oynadığı 6 maçta kalesinde gol görmeyen Konyaspor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hatayspor, 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Hatayspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
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