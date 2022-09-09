Süper Lig'de Alanyaspor, Ankaragücü'nü 2 golle geçti!

Süper Lig'de Alanyaspor, kendi sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 22:18
Süper Lig'de Alanyaspor, Ankaragücü'nü 2 golle geçti!
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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadeleyi Alanyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi ve Alanyaspor, 65. dakikada yeni transferi Ahmed Hassan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Başkent temsilcisi bu gole hemen cevap verdi 69. dakikada Yasin Güreler maça denge getirdi. Karşılaşma son sözü Alanyaspor'dan Efkan Bekiroğlu 87. dakikada söyledi ve Alanyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 8 puana yükseldi. Ankaragücü 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.


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