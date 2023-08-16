Suudi Arabistan, Newcastle United'ın stadında maç yapacak

Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:53

Güncelleme: 16.08.2023 - 16:53

Suudi Arabistan Milli Takımı, Newcastle United'ın sahasında iki maç oynayacak

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, 2023 Asya Kupası hazırlıkları kapsamında 8 Eylül'de Kosta Rika, 12 Eylül'de ise Güney Kore ile özel maça çıkacak.

SUUDİ ARABİSTAN ŞİRKETLERİ SATIN ALMIŞTI

İki karşılaşmaya da İngiltere'nin Newcastle kentindeki St James' Park ev sahipliği yapacak.

Newcastle United Kulübü, 2021'de Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınmıştı.