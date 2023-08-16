Suudi Arabistan, Newcastle United'ın stadında maç yapacak

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın sahasında iki hazırlık karşılaşması oynayacak.

AA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:53
Suudi Arabistan, Newcastle United'ın stadında maç yapacak
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Suudi Arabistan Milli Takımı, Newcastle United'ın sahasında iki maç oynayacak

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, 2023 Asya Kupası hazırlıkları kapsamında 8 Eylül'de Kosta Rika, 12 Eylül'de ise Güney Kore ile özel maça çıkacak.

SUUDİ ARABİSTAN ŞİRKETLERİ SATIN ALMIŞTI

İki karşılaşmaya da İngiltere'nin Newcastle kentindeki St James' Park ev sahipliği yapacak.

Newcastle United Kulübü, 2021'de Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınmıştı.


Suudi Arabistan Newcastle United St James' Park

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