Suudi Arabistan'da Türk derbisi: Süper Kupa'nın para ödülü ortaya çıktı!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:43

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:43

Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema gibi yıldızları transfer ederek futbol yoluyla tanıtım atağına kalkan Suudi Arabistan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Süper Kupa maçını da bu anlamda önemli bir fırsat olarak görüyor.

TOPLAM 108 MİLYON TL

Hürriyet'in haberine göre, Riyad’da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak.

Kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca takımların tüm masrafları da karşılanacak.

FORMAT DEĞİŞTİRİLDİ



Suudi Arabistan yıllardır İspanya İle İtalya Süper Kupası maçlarına da ev sahipliği yapıyor ve katılan kulüplere yüksek para ödülleri dağıtıyor.

2021’den beri bu ülkede gerçekleştirilen İspanya Süper Kupası’nda 4’lü turnuva formatına geçildi. 2029’a kadar Suudi Arabistan’da düzenlenecek İspanya Süper Kupası’nda her yıl şampiyon olan kulüp 5 milyon Euro alıyor. İspanya Futbol Federasyonu da 40 milyon Euro kazanıyor. İtalya Süper Kupası da önümüzdeki 6 yıl boyuncu 4’lü turnuva formatıyla Suudi Arabistan’da yapılacak. 4 takıma toplam 23 milyon Euro verilecek.