Suudi kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu
Astronomik rakamlar ile dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Suudi Arabistan kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu.
Son dönemlerde Suudi Arabistan kulüpleri, dünyaca ünlü futbolculara astronomik rakamlar teklif ederken yıldız oyuncuları teker teker kadrosuna katmaya başladı.
Yüksek maaş bedelleriyle Avrupa'da top koşturan önemli yıldızları kadrosuna katan Suudi ekiplerinin parasının kaynağı belli oldu.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre, Suudi Arabistan kulüplerinin futbolculara önerdiği astronomik maaşların yüzde 50’sinden fazlasını Suudi devletinin ödeyeceği belirtildi.
YILDIZ YAĞMASI BEKLENİYOR
Bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan'a yıldız yağmaya devam etmesi bekleniyor.
Cristiano Ronaldo ile başlayan Suudi Arabistan furyasına geçtiğimiz günlerde Karim Benzema da katıldı. Real Madrid'den ayrılan Fransız forvet, Al-Ittihad ile imzaladı.
Ayrıca basında; Angel Di Maria, Roberto Firmino, Luka Modric, Sergio Ramos ve Robert Lewandowski gibi dünyaca ünlü futbolcuların adı Suudi kulüpleriyle anılıyor.
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