Son dakika: Karim Benzema, Al-Ittihad ile imzaladı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 21:33

Güncelleme: 06.06.2023 - 22:38

Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile büyük bir anlaşmaya imza attı.

Suudi ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Benzema burada. Yeni bir kaplan kükreyecek. İttihad'a hoş geldin." ifadeleri yer aldı.

Real Madrid'den ayrılan ve yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Benzema, üzerinde 2026 yazılı formayla poz verdi.

Arabistan ekibinin yıldız oyuncuya yıllık 200 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor. Bu anlaşma sayesinde Benzema, 3 yıl içinde toplamda 600 milyon euro kazanacak.

Benzema, 14 yıl forma giydiği Real Madrid ile 5'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4'er UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile 3 kez de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.