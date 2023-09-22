Taraftarlardan Jorge Jesus'a tepki: Yollar ayrılabilir!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:37

Güncelleme: 22.09.2023 - 09:37

Al-Hilal'de Teknik Direktör Jorge Jesus eleştirilerin odağında.

Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberlikten sonra ligin zayıf ekiplerinden Damac FC'ye de puan kaybedilmesi bardağı taşırdı.

JORGE JESUS'A TARAFTARLARDAN PROTESTO

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus eleştirilerin odağında. Ligde galibiyeti olmayan Damac FC ile 1-1 berabere kalan Al-Hilal'de teknik direktör Jorge Jesus müsabaka sonrası protesto edilmişti.

YÖNETİM ACİLEN TOPLANDI

Taraftarların Jorge Jesus'a büyük tepki göstermesinin ardından yönetimin de acil olarak toplandığı öne sürüldü. Al-Riyadh'ın haberine göre Al-Hilal, Portekizli teknik adamı görevden almayı düşünüyor.

JORGE JESUS GÖREVDEN ALINACAK İDDİASI

Al-Hilal yönetiminin Jorge Jesus'un yerine göreve geçici olarak Muhammed Al-Shalhoub'u getireceği haber detayında yer aldı. Kulübün takıma liderlik edecek teknik direktör arayışlarına başladığı öne sürüldü.

Al-Hilal 7. haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Jesus'un öğrencileri maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.