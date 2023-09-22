Taraftarlardan Jorge Jesus'a tepki: Yollar ayrılabilir!
Al Hilal'de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı iddia edildi.
Al-Hilal'de Teknik Direktör Jorge Jesus eleştirilerin odağında.
Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberlikten sonra ligin zayıf ekiplerinden Damac FC'ye de puan kaybedilmesi bardağı taşırdı.
JORGE JESUS'A TARAFTARLARDAN PROTESTO
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus eleştirilerin odağında. Ligde galibiyeti olmayan Damac FC ile 1-1 berabere kalan Al-Hilal'de teknik direktör Jorge Jesus müsabaka sonrası protesto edilmişti.
YÖNETİM ACİLEN TOPLANDI
Taraftarların Jorge Jesus'a büyük tepki göstermesinin ardından yönetimin de acil olarak toplandığı öne sürüldü. Al-Riyadh'ın haberine göre Al-Hilal, Portekizli teknik adamı görevden almayı düşünüyor.
JORGE JESUS GÖREVDEN ALINACAK İDDİASI
Al-Hilal yönetiminin Jorge Jesus'un yerine göreve geçici olarak Muhammed Al-Shalhoub'u getireceği haber detayında yer aldı. Kulübün takıma liderlik edecek teknik direktör arayışlarına başladığı öne sürüldü.
Al-Hilal 7. haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Jesus'un öğrencileri maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.
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