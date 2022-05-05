Tarihi gecede Real Madrid adını finale yazdırdı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, 89. dakikasına geride girdiği maçta Manchester City'yi uzatmalar sonucu 3-1 mağlup etti. İspanyol devi, bu sonuçla Devler Ligi'nde finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Manchester City'yi ağırladı. Real Madrid, 89. dakikasına 1-0 geride girdiği maçı uzatmalar sonucu 3-1 kazanarak Devler Ligi'nde finale yükseldi.
Karşılaşma yüksek gerilimle başlarken, ilk yarıda iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
Maçta ilk gol Riyad Mahrez'den geldi. Manchester City'de 73. dakikada sahneye çıkan Cezayirli futbolcu, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Maç bu skorla bitecek derken Real Madrid, pes etmedi. İspanyol devinde 68. dakikada oyuna giren Rodrygo, 90 ve 90+1. dakikalarda sahneye çıktı ve takımını bir anda 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 90 dakikası Real Madrid'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İlk maçtaki 4-3'lük Manchester City üstünlüğü nedeniyle karşılaşma 15'er dakikalık uzatma bölümüne gitti.
Rodrygo ile bulduğu gollerden sonra hız kesmeyen Real Madrid, 95. dakikada penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda Karim Benzema, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek maçı 3-1'e getirdi.
Kalan uzatma dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla toplamda 6-5'lik üstünlük sağlayan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. İspanyol ekibinin finaldeki rakibi ise Liverpool. İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Mayıs'ta Paris'te oynanacak.
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