TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu THY Euroleague sürecine değindi

21 Şubat 2022 Pazartesi, 18:33

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Yunanistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yapacağı antrenman öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

Milli takımın her branşta ülke olarak gurur duydukları bir olgu olduğunu söyleyen Türkoğlu, “2 tane önemli maçımız var. İki ezeli rakip olarak gözükebilir ama bana göre her milli maç önemlidir. Her maç anlamlıdır. Bu iki maç tabii ki özel duygulara hitap edecektir. Hem antrenör ekibimize hem oyuncularımıza güvenimiz TBF olarak her zaman tam olmuştur. İyi performans sergileyen arkadaşlarımız var. Hepsinden ricamız bu fırsatı iyi değerlendirsinler. Formanın anlamını ve değerini maça çıktıklarında daha iyi anlayacaklardır. Hepsine başarılar diliyoruz. Halkımız da onlara desteklerini hiçbir zaman eksik bırakmayacaktır. İnşallah basketbol için güzel bir hafta olur. Güzel bir hafta sonu geçirdik. İnşallah milli düzeyde de bunu en üst seviyelere çıkartacağız" diye konuştu.

"BU SÜRECİN ARTIK BİR ŞEKİLDE SONLANMASI GEREKİYOR"

Euroleague ve FIBA arasında yaşanan durumlara değinen Hidayet Türkoğlu, “Buraya gelmeden önce kafamda bir şeyler vardı. Tepkisel anlamda ağır mı konuşayım diye düşündüm. Ama ben öncellikle Euroleague’de bizi gururla temsil eden iki kulübümüze bu süreçte bizimle her zaman iyi diyalogda oldukları için teşekkür ediyorum. Biz de TBF olarak onların talebini değerlendirip kararlar veriyoruz. Ama bu sürecin artık gerçekten bir son bulmasını istiyoruz. Milli takım, ülkeyi uluslararası alanda temsil ettiğiniz bir süreç. Tüm ülkeler de bunu istiyor. Bence kulüplerin de bu süreçte biraz daha söz sahibi olması gerekiyor. Özellikle hafta sonuna maç koymaları kadar saçma bir süreç görmedim. Bununla ilk kez karşılaşıyorum. Her geçen gün Avrupa basketboluna zarar veriyor bu çekişme. Kendi egolarını bir kenara koyup, sporcularımızın daha değerli olduğunu anlamaları gerekiyor. Arkadaşlarımız zaten kısa bir sürede milli takıma çağrılıyor. Hangisi gelecek, hangisi gelmeyecek, antrenman yapamıyorlar, Euroleague de araya maç sıkıştırıyor. Euroleague bu işi yönetemiyor. Ülke değerlerini bu kadar ikinci plana atmamaları gerekiyor. Sizi Avrupa Şampiyonası’nda ve Dünya Şampiyonası’na götürüyor bu maçlar. Biz en iyi şekilde işimizi yapmaya devam edeceğiz. Sporcularımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum, zor bir süreç. Bu saçmalığın bitmesi, Avrupa basketbolu için en önemli şey. Tekrar girişimlerimiz olacak. Bu sürecin artık bir şekilde sonlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BU İŞ ÇÖZÜLMÜYOR, HALA KESİN VE NET ADIMLAR ATILMIYOR"

FIBA ve Euroleague arasındaki çekişme sonrasında NBA'de bulunan basketbolcuların ve Euroleague'deki bazı oyuncuların milli takıma katılamaması konusuna değinen A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene, şunları söyledi: "Euroleague ile de bir sıkıntı var. Orada oynayan oyuncularımızla alakalı belli sorumlulukları almıyorlar. Bazı oyuncuları alsak ritimsiz olduklarını görüyoruz. NBA'dekileri zaten alamıyoruz. Bu günümüzde yaşadığımız çok başlılığın herkesin kendi adına hareket etmesi durumu var. FIBA ve Euroleague'e baktığımızda herkesin ortak bir şey yapmama adına gösterdiği inat maalesef hem maçları seyredenleri hem de sürprizler olmasına ve basketbolun geriye gitmesine sebep oluyor. Bence federasyonlar bir araya gelerek ortak bir karar alması lazım. Buraya geldiğimden beri milli takımlar düzeyinde basketbolun seyirci topluluğu farklı oluyor. Bizlerin onlara karşı sorumluluğu var. Bu oyunculara da büyük zorluklar yaşatıyor. Bizim oyuncularımız buraya her zaman gelmek istediler ama onlar da bu trafikte sakatlanma riskini göze alarak geliyorlar. Bu iş çözülmüyor, hala kesin ve net adımlar atılmıyor. Yazın güzel bir süreç var. Eğer uluslararası düzeyde de milli takımlar basketbolunun üst düzey oynanmasını istiyorsak takımları en iyi şekilde kurmayı çalışmayı başarmalıyız."

"İKİ TARAF ANLAŞAMIYOR, EZİYETİNİ BİZ ÇEKİYORUZ"

A Milli Takım'ın kaptanı Melih Mahmutoğlu da Yunanistan ile çok zorlu iki maça çıkacaklarını kaydederek, "Şu ana kadar iki maç yaptık, birini kaybettik birini kazandık. Yunanistan ile üst üste iki maç yapacağız, zorlu olacak. Avrupa basketboluna çok yakın bir takım. Ciddi oyuncuları da var. Cuma günü biz de burada olacağız milli takımla beraber. Euroleague'den bazı oyuncularımız da burada olacak. Tabii ki sevindirici ama her zaman da aynı şeyleri söylüyoruz. Gönül ister ki hem Fenerbahçe'de hem milli takımda forma giyeyim. Ama maalesef iki taraf da anlaşamıyor, eziyetini biz çekiyoruz. Sonuçlarını biz yaşıyoruz. Kupa maçlarından geldik, şimdi milli maç. Sonuç olarak buradayız, 2 maça konsantre olduk. Kısa bir süre içerisinde iyi çalışacağız. İnşallah bizim için güzel iki maç olur ve sonunda galibiyetlere ulaşırız" diye konuştu.



