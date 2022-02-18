NBA'de milli basketbolcular Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven'in takımları galip geldi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, sahasında Philadelphia 76ers'a mağlup oldu. Karşılaşmada forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı 76ers'ın galibiyetine 13 sayılık katkıda bulundu.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Sixers, deplasmanda Bucks'ı 120-123 yenerek bu sezon 35. galibiyetini elde etti.
Joel Embiid, 42 sayı, 14 ribaunt, 5 asistlik performansıyla konuk takımın galibiyetinde önemli rol oynarken, kenardan gelerek 30 dakika süre alan Furkan Korkmaz 13 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik katkı sağladı.
Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Jrue Holiday 24, Khris Middleton 19 sayı kaydetti.
HEAT, HORNETS'İ UZATMADA YIKTI
Doğu Konferansı lideri Miami Heat, normal süresi 87-87 sona eren karşılaşmada Charlotte Hornets'i 111-107 yendi.
Kyle Lowry'nin 25 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Heat'te, Bam Adebayo 15 sayı, 13 ribaunt, Jimmy Butler, 15 sayı, 10 ribaunt, P.J. Tucker 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
Heat'te 14 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 10 sayı, 6 ribaunt, 1 asistle salondan ayrıldı.
Hornets'ta Miles Bridges'in 29 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. LaMelo Ball, 14 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle "triple double" yaptı.
ALPEREN'İN KATKISI YETMEDİ
Gecenin diğer mücadelesinde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 142-111 mağlup oldu.
Maçta 14 dakika süre alan milli basketbolcu, 4 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, 1 blokla oynadı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets-Miami Heat: 107-111 (uzatmada)
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 103-117
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 118-125
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 120-123
Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 142-111
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