Tedesco galibiyetle başladı... Fenerbahçe dev maçta Trabzonspor'u tek golle devirdi!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, dev maçta sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri attı. Faslı futbolcu, Türkiye'de ilk kez Trabzonspor karşısında gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu, 20. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve bordo-mavililer, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 4 maç sonunda ligde 10 puana ulaştı. Süper Lig'de 5 maç oynayan ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor da 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe, hafta arasında çarşamba günü erteleme maçında Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 1 - 0 Trabzonspor

86' Trabzonspor'da beşinci ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ozan Tufan oyundan çıkarken, Salih Malkoçoğlu yerine giren isim oluyor.

83' Aynı dakikada Fenerbahçe'de beşinci ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Talisca oyundan çıkarken, Marco Asensio yerine giren isim oluyor.

83' Fenerbahçe'de dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Youssef En-Nesyri oyundan çıkarken, Cenk Tosun yerine giren isim oluyor.

82' Fenerbahçe gole yaklaşıyor! Bartuğ Elmaz'ın pasıyla topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda savunmadan sekerek sağ kale direğine çarpan top ardından Andre Onana'da kalıyor.

81' İki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma sonrasında Archie Brown ve Tim Jabol-Folcarelli hakem Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

76' Aynı dakikada Trabzonspor'da dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kazeem Olaigbe oyundan çıkarken, Edin Visca yerine giren isim oluyor.

76' Trabzonspor'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mustafa Eskihellaç oyundan çıkarken, Arif Boşluk yerine giren isim oluyor.

73' Fenerbahçe'de üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken, Dorgeles Nene yerine giren isim oluyor.

67' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Bartuğ Elmaz, Paul Onuachu'yu formasından çekince Çağdaş Altay tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

60' Aynı dakikada Trabzonspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ernest Muci oyundan çıkarken, Felipe Augusto yerine giren isim oluyor.

60' Trabzonspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Oleksandr Zubkov oyundan çıkarken, Rayyan Baniya yerine giren isim oluyor.

57' Aynı dakikada Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. İsmail Yüksek oyundan çıkarken, Bartuğ Elmaz yerine giren isim oluyor.

57' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Fenerbahçe gerçekleştiriyor. Sebastian Szymanski oyundan çıkarken, İrfan Can Kahveci yerine giren isim oluyor.

49' Fred'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Sebastian Szymanski'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Andre Onana topu uzaklaştırmayı başarıyor. Fenerbahçe gole yaklaşıyor! Pozisyonun devamında Youssef En-Nesyri'nin yaptığı vuruşta top üst direkten geri geliyor.

45' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta öne geçiyor. Pozisyonun devamında Sebastian Szymanski'nin ceza alanında sağ çaprazdan içeri çevirdiği pasında Andre Onana'dan seken topu önünde bulan Youssef En-Nesyri, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

41' Ceza alanında yaşanan ikili mücadele sırasında İsmail Yüksek, Stefan Savic'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

39' Sebastian Szymanski'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

32' Stefan Savic, itirazları nedeniyle hakem Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

19' Trabzonspor 10 kişi kalıyor! Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu'na yerden kayarak kontrolsüz bir müdahalede bulununca Ozan Ergün tarafından önce sarı kartla cezalandırılıyor. Ardından Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Okay Yokuşlu'yu direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıyor.

11' Kazeem Olaigbe'nin ortasıyla ceza alanında topla buluşan Paul Onuachu'nun yaptığı kafa vuruşuna top ağlarla buluşuyor. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

10' Talisca'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Andre Onana topa hakim olmayı başarıyor.

1' Dev maçta ilk düdük çaldı.