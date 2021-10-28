Terim istedi, Galatasaray ocakta 2 transfer daha yapacak

28 Ekim 2021 Perşembe, 08:33

Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası transferde ocak ayını işaret ederken Galatasaray hem orta sahaya hem Muslera'ya alternatif alacak.

Portekizli Assunçao'yu uygun maliyetle kiralayan ancak bu futbolcudan şu ana kadar istediği verimi alamayan Galatasaray, 6 numara transferini devre arasında bitirecek. Portekizli Gedson Fernandes ve Arsenalli Mohamed Elneny dışıda ara transfer bu açığı kapatmak adına Galatasaray, alternatif oyuncu sayısını da bu süre zarfında artıracak.

Beşiktaş derbisinde de kaleyi yanlış zamanda terk edip hatalı goller yiyen Fernando Muslera'ya alternatif olacak yerli kaleci devre arası alınacak. Uzun seyahatlar sonrası 2. kaleci problemi nedeniyle idmansız şekilde maçlara çıkan Uruguaylı eski günlerini aratıyor. Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin formaya aday olamaması nedeniyle Muslera'yı dinlendirip forma rekabeti yaratacak bir isim kadroya alınacak.

Galatasaray'ın kale için 1 numaralı gözdesi İrfan Can Eğribayat. Sezon başında da girişimde bulunulan genç kalecide işi çözmek için yönetim kararlı şekilde masaya oturacak.