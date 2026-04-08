TFF 1. Lig'e çıkan ilk takım belli oldu! 24 yıl sonra geri döndü...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1. Lig'e yükseldi.

Ligin 35. haftasında Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Sincan Belediye Ankaraspor'a konuk olan Batman Petrolspor, rakibini 3-2 yendi.

Batman ekibinin gollerini 7. dakikada Kerim Frei, 78. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 90+4. dakikada Emir Alagöz attı. Ev sahibi takımın gollerini ise 41. dakikada Şahin Fıstıkcı ve 69. dakikada Samet Emre Gündüz kaydetti.

BİTİME ÜÇ HAFTA KALA GARANTİLEDİ

Bu sonuçla grupta puanını 79'a yükselten Batman Petrolspor, en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan farkı 14 puana çıkardı. Batman ekibi, bitime 3 hafta kala grupta şampiyonluğunu ilan ederek adını 1. Lig'e yazdırdı.

Batman Petrolspor, 24 yıl sonra 1. Lig'de mücadele edecek. Batman ekibi son olarak 2001-2002 sezonunda 1. Lig'de yer almıştı.