TFF açıkladı: İşte Süper Lig'deki muhtemel derbi haftaları!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılan prova ve bilgilendirme toplantısı sonrası, kulüplerin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai halini oluşturdu.
TFF, bu sezonki Trendyol Süper Lig'de kullanılacak olan fikstür anahtarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Muhtemel derbi haftaları şu şekilde:
4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş
9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek.
Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.