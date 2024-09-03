TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ı ziyaret etti

Yayınlanma: 03.09.2024 - 23:56

Güncelleme: 03.09.2024 - 23:56

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Uluslar Ligi maçları için kampı devam eden A Milli Futbol Takımı ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde organize edilen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Fuat Göktaş, Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın da katıldığı etkinlikte futbolcularla tek tek tokalaştı ve yemek öncesinde kendilerine hitaben bir konuşma yaptı. Hacıosmanoğlu, yemek esnasında da A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir süre sohbet etti.

"EL ELE VERELİM VE HEP BİRLİKTE BAŞARILI OLALIM İSTİYORUZ"

Yemek öncesinde yaptığı konuşmada millilere başarı dileklerini ileten Başkan Hacıosmanoğlu, "Gençken seyrettiğimiz milli maçlarımızda rakiplerimiz lejyoner oyunculardan oluşuyordu. Bugün bizim millî takımımız da, çoğunluğu ülkemizi yurtdışında temsil eden milli oyuncularımızdan oluşuyor. İnanmak başarmanın yarısıdır. Futbol sahada kazanılıyor. Bu sezon Türk futbolunda barış ve kardeşliği istiyoruz. Onun için çalışacağız. El ele verelim ve hep birlikte başarılı olalım istiyoruz. Sizlere daha iyi imkanlar sağlayacağız. Sizler de sahada üzerinize düşeni yapacaksınız. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.