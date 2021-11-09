TFF; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı

09 Kasım 2021 Salı, 19:13

TFF, internet sitesinden yaptığı duyuru ile PFDK sevklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın "Çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle, Trabzonspor ise "Saha olayları" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

Ayrıca Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle kurula sevk edildi.

TFF'nin yaptığı duyurudaki ilgili maddeler şu şekilde:

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 06.11.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi EMRE KOCADAĞ'ın aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.11.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi yarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.11.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı BERNA GÖZBAŞI'nın 07.11.2021 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.