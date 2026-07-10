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TFF resmen duyurdu: Altınordu küme düşürüldü

TFF resmen duyurdu: Altınordu küme düşürüldü

10.07.2026 20:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TFF resmen duyurdu: Altınordu küme düşürüldü

Altınordu, TFF'ye belirtilen süre içinde 2. Lig katılım evraklarını teslim etmemesi ve profesyonel liglere katılmama kararı alması nedeniyle 3. Lig'e düşürüldü.

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Altınordu'nun belirtilen süre içerisinde 2'nci Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3'üncü Lig'e düşürülmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3'üncü Lig'e düşürülmelerine, Altınordu FK'nın yer aldığı 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir" denildi.

1923 yılında kurulan ve Türk futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alan Altınordu, alınan bu kararla 103 yıllık tarihinde önemli bir kırılma yaşadı.

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