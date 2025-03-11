TFF, Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Etiketler: #TFF #VAR Kayıtları #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- TFF, Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
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