TFF Tahkim Kurulu, Selçuk İnan'ın cezasını onadı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 22:25

Güncelleme: 15.10.2024 - 22:25

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK, Beşiktaş maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Selçuk İnan'a verdiği 1 maç men ve 29 bin 250 liralık cezaya itiraz etti.

Cezayı onayan Tahkim Kurulu, erteleme talebine ise olumsuz cevap verdi.