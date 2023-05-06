TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı kararı!

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 11 Mayıs'tan itibaren müsabaka oynanmaması kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:12
TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı kararı!
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Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası hazırlıkları devam ediyor.

TADİLAT YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 20-25 Nisan tarihleri arasında çim zeminde mini yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği stadyumda, 10 Mayıs tarihinden itibaren tribünlerde ve stat dahilinde birçok inşaat çalışması ve tadilat yapılacağı belirtildi.

Federasyon açıklamasında, "Tadilat yapılan yerlerin müsabaka oynamaya engel oluşturması ve saha zemininin final müsabakasına eksiksiz olarak hazır duruma getirilebilmesi için 11 Mayıs tarihinden itibaren stadyumda müsabaka oynanmamasına karar verilmiştir" denildi.


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