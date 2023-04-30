Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ: 'UEFA'ya gideceğiz'

Yayınlanma: 30.04.2023 - 22:50

Güncelleme: 30.04.2023 - 22:53

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, Galatasaray'ı 3-1 yendikleri dev derbinin ardından açıklama yaptı.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından buraya gelen onbinlerce taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm dünyada bu maçı izleyen Beşiktaşlılar'a hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum."

Emre Kocadağ

"ŞAMPİYONLUĞUN ADAYLARINDAN BİRİYİZ"

"Beşiktaş'ı yarışın dışına itmek ve yarışın dışında görmek isteyenlere, konumuzu kabul etmeyenlere cevabı bir kez daha sahada verdik. Kadıköy'de 10 kişiyle aldığımız 4 gollü galibiyet, evimizde Galatasaray'a karşı 3 gollü galibiyet aldık. İki rakibimize karşı ikili averajda üstünlük sağladık."

"Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Bunu böyle kabul etmek zorunda herkes. Yeter ki bu lig adaletli bir şekilde yönetilsin, adaletli bir şekilde hakemler, federasyon yönetmeye talipli olsun."

"YİNE BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞTILAR"

"Bugün yine Beşiktaş aleyhine verilen onlarca karar var ikili mücadelelerde. Beşiktaş'ın önünü kesmeye yönelik adımlar var. Bu adımlar başarılı olamadı."

"Buradan hem TFF kurullarına, hem MHK'ye sesleniyorum. İçinizde biraz vicdan, biraz adalet duygusu varsa kalan 5 haftada bunu sahaya yansıtırsınız. Beşiktaş'ı sezon başından beri yarışın dışında tutma çabanız fayda vermedi. Bunu iki rakibini de farklı yenerek gösterdi. İçinizde birazcık vicdan ve adalet duygusu varsa sahada görmek istiyoruz. Bu koltuklar hepimiz için gelip geçici, bıraktığınız zaman söylenenler sizi ayakta tutuyor. Herkes bunun bilincinde olmalı."

"UEFA'YA GİDECEĞİZ"

"Bu ligle alakalı onlarca şaibe konuşuluyor. Biz hiçbir zaman belgeler var, bildiklerimiz var, önce sonra konuşuruz demedik. Bir şey biliyorsak her zaman söyledik. Bildiğimiz tek şey adaletli bir lig olmadı. Bugün bir kez daha geçmiş söylemlerimizin ne kadar haklı olduğunu gördük, deplasmanda oynamayla evinde oynamanın farkını Galatasaray hissetmiştir umarım."

"Aramızda 5 puan fark var. Bizim her zaman vurgu yaptığımız, deprem nedeniyle maalesef ligden çekilmek durumunda kalan kulüplerle alakalı adaletsizlik olduğunu söyledik. Deplasman ve evde alakalı olmayan farkı söyledik. Kesin bir doğrusu yok bunun ama Beşiktaş evinde oynadığı maçlarda performans belli, rakiplerimizin deplasmanda oynadığı maçlarda sergilediği performanslar belli. Bunun değerlendirmesini maalesef adaletsiz bir şekilde yaptılar. Bunu bir kez daha gördük. (UEFA'ya mı gideceksiniz sorusu üzerine) Bu konuyu biz zaten gerekli mercilere taşıyacağız. Neresi olursa olsun. Bizim cebimizde duran bir konu. Unutmadık. Bugün yaşananlar ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Beşiktaş yarışın içinde."

"HERKES İÇİN ADALET"

Herkes için adalet! Çok zorlu bir viraj var. Sahada, kurullarda olanlar daha dikkatli olmalı ve adaleti sağlamak zorundalar.