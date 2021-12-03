TFF'den Konyaspor'a tebrik mesajı

03 Aralık 2021 Cuma, 12:47

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Konyaspor ile Vanspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Konyaspor’un bulduğu golden sonra saha içinde ilginç dakikalar yaşandı. Konyaspor’un atak geliştirdiği sırada topla birlikte ilerleyen Oğulcan Ülgün bir anda sekmeye başladı ve elini havaya kaldırarak topu dışarıya yollamak istedi.

Vansporlu oyuncular, Oğulcan Ülgün’ün sakatlık yaşadığını görünce duraksadılar ancak, topu dışarı çıkmadan kontrol eden Konyasporlu Ahmet Karademir pozisyonu devam ettirdi.

Oyunun durmadığını gören Vansporlu oyuncular maça devam etmek istese de, ceza sahası içinde topla buluşan Amar Rahmanovic’in içeriye çevirdiği top, Vansporlu Barış Gök’e çarparak ağlara gitti.

Pozisyonun ardından Vansporlu oyuncular yoğun itirazlarda bulunurken Konyaspor cephesinden fair play ruhuna yakışır bir hareket geldi. Golden sonra yapılan santranın ardından hareket etmeyen Konyasporlu futbolcular, Vanspor’un boş kaleye gol atmasına izin verdi ve skor 1-1’e geldi.

TFF'DEN TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm futbol kamuoyunda tebrik ve takdir toplayan bu fair play harekete karşı kayıtsız kalmadı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İttifak Holding Konyaspor - Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü müsabakasında, fair Play ruhunu bizlere yaşatan İttifak Holding Konyaspor kulübünü, teknik direktör İlhan Palut ve oyuncuları, sahalarda iz bırakan ve alkışlanacak bir harekete imza attıkları için tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.