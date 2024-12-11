TFF'den MHK açıklaması: 'Yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz'
Merkez Hakem Kurulu'nun resmi sosyal medya hesaplarının açıldığı duyuruldu. ''Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz!'' başlığıyla yapılan açıklamada, bu hesaptan hakem performans değerlendirmelerinin de yapılacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarihi bir hamleyle Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabını açtı. MHK'nin sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda "Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz!" başlığıyla hedeflenen çalışmalara dair bilgi verildi.
MHK'NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARI AÇILDI
MHK'nin paylaşımında sosyal medya hesabından hakem performansları değerlendirmeleri, haftalık hakem atamaları, eğitim ve gelişim faaliyetleri ve sistem güncellemeleri ile yürütülen projeler hakkında düzenli bilgilendirmeler yapılacağı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu arasında yapılan değerlendirmelerin ardından MHK'nin sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verilmiştir. Çağın gereksinimlerine uygun kapsamlı iletişim stratejisi doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin tüm güncel gelişmeler mhk_resmi hesap adıyla Instagram ve X platformlarından paylaşılarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Hakemlik sisteminde verimlilik ve sürekli gelişim ilkeleri esas alınarak hayata geçirilen yeni iletişim modeliyle; hakemlik süreçlerinin daha bilinir hale getirilmesi, tüm paydaşlarla iş birliğinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.
"ŞEFFAF ŞEKİLDE DÜZENLİ BİLGİLENDİRMEDE BULUNULACAK"
Bu amaçla basamak basamak ve yürütülen projelere uyumlu bir şekilde aşağıdaki konularda paylaşımlar yapılması planlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde bu konuların arttırılması hedeflenmektedir."
Hakem Performans Değerlendirme Sistemi
VAR Kriterleri-Müdahale Kriterleri
Hakem Atama Kriterleri
Haftalık Atamalar
VAR Kayıtları
Haftalık Hakem Performansları
Tartışmalı Kararlar ve Olaylara İlişkin Kamuoyu Bilgilendirilmesi
UEFA ile FIFA ile İlgili Duyurular
Hakem Eğitim Sistemi ve Etkinlikler
MHK'nin sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşım:
?? Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz! pic.twitter.com/rC0lma5Glh— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) December 11, 2024
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın Malmö maçı kadrosu belli oldu!
- Galatasaray maçı öncesi Malmö'de sakatlık krizi!
- A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın VNL fikstürü açıklandı
- 'Yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz'
- Göztepe'de Fofana devreyi kapattı!
- Mersin sporda dünya kenti olacak
- Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya sert yanıt!
- 'Yılın Enleri' ödüllerine Türkiye'den 4 aday!
- Şampiyonlar Ligi maçında hakem gözyaşlarına boğuldu!
- Abdülkerim Bardakcı'dan taraftarlara çağrı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- Suriyeliler memleketine gidiyor
- Yaş sınırlaması Meclis’te
- Marmaray'da seferler durduruldu!
- İlber Ortaylı canlı yayını terk etti!
- ATM'lerde 20 gün sonra yeni dönem başlıyor
- Apple'dan 'şifre' talebine yanıt!
- ‘Hepinize test yapalım, bakalım kim ne kadar geçiyor!’
- Erdoğan'ı protesto eden gençlere işkence iddiasına yanıt
- Suriye’de şeriatın sesleri!