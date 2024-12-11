TFF'den MHK açıklaması: 'Yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz'

Merkez Hakem Kurulu'nun resmi sosyal medya hesaplarının açıldığı duyuruldu. ''Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz!'' başlığıyla yapılan açıklamada, bu hesaptan hakem performans değerlendirmelerinin de yapılacağı belirtildi.

TFF'den MHK açıklaması: 'Yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:48

Türkiye Futbol Federasyonu tarihi bir hamleyle Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabını açtı. MHK'nin sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda "Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz!" başlığıyla hedeflenen çalışmalara dair bilgi verildi.

MHK'NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARI AÇILDI

MHK'nin paylaşımında sosyal medya hesabından hakem performansları değerlendirmeleri, haftalık hakem atamaları, eğitim ve gelişim faaliyetleri ve sistem güncellemeleri ile yürütülen projeler hakkında düzenli bilgilendirmeler yapılacağı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu arasında yapılan değerlendirmelerin ardından MHK'nin sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verilmiştir. Çağın gereksinimlerine uygun kapsamlı iletişim stratejisi doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin tüm güncel gelişmeler mhk_resmi hesap adıyla Instagram ve X platformlarından paylaşılarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Hakemlik sisteminde verimlilik ve sürekli gelişim ilkeleri esas alınarak hayata geçirilen yeni iletişim modeliyle; hakemlik süreçlerinin daha bilinir hale getirilmesi, tüm paydaşlarla iş birliğinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

"ŞEFFAF ŞEKİLDE DÜZENLİ BİLGİLENDİRMEDE BULUNULACAK"

Bu amaçla basamak basamak ve yürütülen projelere uyumlu bir şekilde aşağıdaki konularda paylaşımlar yapılması planlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde bu konuların arttırılması hedeflenmektedir."

Hakem Performans Değerlendirme Sistemi

VAR Kriterleri-Müdahale Kriterleri

Hakem Atama Kriterleri

Haftalık Atamalar

VAR Kayıtları

Haftalık Hakem Performansları

Tartışmalı Kararlar ve Olaylara İlişkin Kamuoyu Bilgilendirilmesi

UEFA ile FIFA ile İlgili Duyurular

Hakem Eğitim Sistemi ve Etkinlikler

MHK'nin sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşım:

 


Etiketler: #TFF #MHK #hakem

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