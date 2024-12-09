TFF duyurdu: FIFA'dan iki Türk kulübe puan silme cezası!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA'nın 1. Lig'de yer alan Yeni Malatyaspor ile Giresunspor'a puan silme cezası verdiğini duyurdu.
TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;
- Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.
- Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur."
SON SIRADA YER ALIYORLAR
Bu kararın ardından TFF 1. Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor -21 puana düşerken, TFF 2. Lig'de son sırada yer alan Giresunspor -2 puana düşmüş oldu.
Etiketler: #yeni malatyaspor #Giresunspor #Puan silme #FIFA
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