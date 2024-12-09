TFF duyurdu: FIFA'dan iki Türk kulübe puan silme cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA'nın 1. Lig'de yer alan Yeni Malatyaspor ile Giresunspor'a puan silme cezası verdiğini duyurdu.

TFF duyurdu: FIFA'dan iki Türk kulübe puan silme cezası!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 18:35

TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

- Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.

- Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

SON SIRADA YER ALIYORLAR

Bu kararın ardından TFF 1. Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor -21 puana düşerken, TFF 2. Lig'de son sırada yer alan Giresunspor -2 puana düşmüş oldu.


Etiketler: #yeni malatyaspor #Giresunspor #Puan silme #FIFA

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