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THY EuroLeague'de finalin adı belli oldu

THY EuroLeague'de Real Madrid, Barcelona'yı 78-66 mağlup etti. Finale yükselen Real Madrid, Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 23:16
THY EuroLeague'de finalin adı belli oldu
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THY EuroLeague Final Four karşılaşmasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Real Madrid, ezeli rakibini 78-66'lık skorla mağlup etti ve THY EuroLeague'de finale yükseldi.

Real Madrid, finalde, Monaco'yu saf dışı bırakan Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.


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